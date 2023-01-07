麥卡錫（Kevin McCarthy）歷經15輪投票之後，終於讓他通過得票門檻，獲選聯邦眾院議長，結束美國164年來眾院議長最難產的一次紀錄。然而，為此他向一群右翼強硬派作出了一大堆讓步，允許任何立法者都可以在任何時候要求罷免他。這將大幅削減他在試圖通過關鍵議案時的權力，包括為政府提供資金、解決國家迫在眉睫的國債上限和其他可能出現的危機。

據《路透社》（Reuters）7日報導，麥卡錫在第15輪投票總算結束了160多年來最嚴重的國會功能障礙。但這也說明了他在領導一個兩極化，分裂嚴重的議會所將面臨的困難。先前麥卡錫遲遲無法當選的原因是因為同黨黨人內有6人不支持他來擔任議長，當然，他們也沒打算投票給另一個競爭者。

由於共和黨人在11月的期中選舉中的表現弱於預期，使他們只擁有222對212的微弱多數，這給了反對麥卡錫領導的右翼強硬派巨大的空間。

這些讓步，可能造成未來幾個月的進一步動蕩，特別是當國會需要簽署進一步增加美國31.4兆美元（近（近新台幣980兆）的國債授權時。在過去10年中，共和黨人多次關閉政府的大部分部門，並將這個世界上最大的舉債國推到了違約邊緣，以爭取大幅削減開支，不過，大多沒有成功。

揮舞議長的槌子將使麥卡錫有權力阻止拜登的立法議程，強迫投票支持共和黨在經濟、能源方面的優先事項，以及對拜登、他的政府和他的家人進行調查。但一些強硬派質疑麥卡錫在與美國總統拜登（Joe Biden）進行談判時是否願意採取這種政策，畢竟民主黨人仍控制著參議院。包括「眾議院自由黨團」現任主席培瑞（Scott Perry）和德州的共和黨籍眾議員羅伊（Chip Roy）在內的強硬派表示，他們從麥卡錫那裡獲得的讓步將使他們今年更容易採取這種策略，或者如果麥卡錫沒有達到他們的期望，就罷免他。

但麥卡錫已同意作出讓步，這意味著他將掌握的權力比他的前任民主黨人眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）要少得多。