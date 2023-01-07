春節10天連假，嘉義地區旅宿訂房率8成以上，公路總局因應大阿里山區是熱門旅遊景點，7日公布1月19日至30日交通疏運規畫，預估22日初一至27日初六阿里山森林遊樂園區及周邊道路車多，走替代路線可以減少台18線阿里山公路中埔、石棹路段塞車情形。

春節連假，交通部公路總局預估阿里山區車潮尖峰期概況。（廖素慧攝）

公路總局第五區養護工程處副處長黃威龍表示，交通部統計春節期間嘉義地區旅宿訂房率8成以上，阿里山區旅遊景點多，開車族可行駛替代道路上下山，轉入國道3號竹崎交流道北上或南下，避開易塞車路段。

交通部公路總局第五區養工處公布阿里山區分散車流的替代路線。（廖素慧攝）

第五區養工處交通管理及控制中心主任吳萬龍指出，台18線中埔至頂六路段易塞車，預估1月22、1月24至28日16時至18時國道3北上尖峰時段，有嘉162-2、嘉162-1、嘉126、166線等替代路線銜接台18線、台3線、國道3號竹崎交流道。

交通部公路總局第五區養工處公布阿里山區車輛行駛路線規畫。（廖素慧攝）

1月22、1月24至28日10時至12時國道3南下尖峰時段，轉引車流走台18線行駛替代路線166線、台3線；此外，太平雲梯及老街遊客也多，台3線增設右轉車道，分散往雲林古坑的車流。

吳萬龍還說，1月23至28日8至17時前往奮起湖車輛由台18線63.5K處行駛頂石棹輔助道路、轉169線往奮起湖，回程則行駛169線往石棹；小車單向管制，或可至61K停車場（樂野服務區）停車後搭乘免費接駁專車前往奮起湖。

第五區養工處表示，台18線沿途爬坡道已增至7處，最長有1公里，慢車利用爬坡道能有效改善道路的行車速率。