淹水嚴重連行走都不容易。（張肇良提供／蔡明亘桃園傳真）

附近住戶急忙清理住家內積水。（張肇良提供／蔡明亘桃園傳真）

水公司表示願負起賠償責任。（張肇良提供／蔡明亘桃園傳真）

三坑抽水站前永福路上的住家，大多都受到淹水影響。（張肇良提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市龍潭區三坑抽水站原水管線今早因不明原因突破裂，大量泥水瞬間沖進一旁永福路，水勢強勁連行走都有困難，雖現場水量已減少，但仍造成附近民宅嚴重淹水，甚至有住戶因無法一天內清完，只好住旅館。台灣自來水公司第二區管理處表示，下周將召集受災戶開協調會，會負起賠償責任。

台灣自來水公司第二區管理處指出，三坑抽水站前1350SP原水管今早約7時許突然管線破裂，大量水流湧出速度非常快，立即派員搶修，因搶修有難度，故擴大停水範圍，桃園市約33.5萬戶受影響，預計明早7時陸續恢復供水。不僅如此，事發當下因水流快又強，路上3輛機車被沖倒，其中1名20歲李姓女騎士還被沖到200公尺遠，輕傷送醫治療。

龍潭三坑里長黃遠達說，永福路就位於抽水站下方，首當其衝受淹水影響，初步觀察有3處民宅都有大量泥水灌入，淹水高度約30公分，其中有一戶淹水最嚴重，一天應無法清完只好外宿旅館，其餘民宅也有淹水但不算太嚴重，也請來清潔公司協助清理。

市議員張肇良指出，永福路約7至8戶都受淹水影響，連最下面一間餐廳家具都泡水，甚至有住戶連家裡都沒辦法住人了；市議員徐玉樹也說，永福路有民眾家裡飼養澳洲品種魚，魚池需要乾淨的水飼養，如今都灌入砂石和泥水，導致池水被汙染。市議員劉熒隆、張肇良與徐玉樹已聯絡自來水公司，要求對方盡速處理並負起賠償責任。

台灣自來水公司第二區管理處回應，今早已到現場與附近受災戶初步溝通，較嚴重有3至4戶，台水願負起賠償責任，預計下周擇日邀集受災民眾召開協調會，討論賠償事宜，針對家具、裝潢、清潔費及外宿費等，都會照價賠償。