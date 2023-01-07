澎湃新聞7 日報導，隨著新冠病毒防治措施調整和人口季節性流動增加，大陸農村新冠感染比例快速增長，媒體報導，由於資源極其有限，「四件套」成了部分村醫現實選擇，引發爭議。所謂「四件套」是村醫採用「抗病毒＋抗生素＋激素＋退燒藥」四種藥物來盡可能克服農村疫情氾濫，透過「吊點滴」「打針」使用抗生素和激素類藥物來治療新冠病毒感染。專家提醒，使用激素和抗生素要警惕不良反應。重症患者可採用激素治療，抗生素對新冠病毒無效。

2022年12月23日，黃石市衛健委發出《關於加強村衛生室用藥管理的緊急通知》，要求各地村衛生室要規範村衛生室用藥管理，切實加強居家治療服務，不得濫用抗生素、激素、維生素，非必要不打點滴。

澎湃新聞報導，「四件套」治新冠是否更有效？大陸國家傳染病醫學中心副主任、復旦大學附屬華山醫院主任醫師張繼明和首都醫科大學附屬北京佑安醫院呼吸與感染性疾病科主任醫師李侗曾等專家表示，抗生素對於新冠病毒或是病毒性感染無效，新冠病毒感染重症患者可採用激素治療，抗生素和激素可能造成不良反應和副作用，不可濫用。此外，農村地區等基層醫療機構要重點關注重症高危人群。

《第一財經》報導，在醫療資源相對不足的農村地區，存在採用「抗病毒＋抗生素＋激素＋退燒藥」四件套，「打包」治療新冠發熱患者的情況，其中激素類藥物和抗生素普遍採用靜脈注射的方式。

新冠病毒感染後是否需要採用激素和抗生素來治療？對此，張繼明表示，根據大陸國家診療方案，可以用5到7天的激素來緩解症狀，包括退燒，抑制炎症等等。「但不是所有人都可以用，症狀比較嚴重，發燒比較高。還有肺炎的病人可以用。症狀輕微的患者，比如僅有咽痛症狀和一兩天的發燒，這些是不需要用激素的。」

事實上，激素類藥物在新冠病毒治療救急中的作用已經得到一些肯定。

李侗曾表示，激素一般用於重型患者，按照診療方案血氧飽和度小於等於93％就符合重型，一般是需要住院的患者。「這些患者有缺氧表現，或者是在胸部CT上看到肺部炎症進展比較快，考慮患者炎症反應比較重的，可以用激素來抑制炎症的反應。普通門診，或者居家隔離觀察的人，通常是不需要激素的。」新冠病毒感染不能常規地使用抗生素，一定是有發生了細菌感染證據的時候，再考慮用抗生素。

「如果患者發燒後體溫下降，恢復正常後又再次發燒，那繼發了細菌感染的可能性就大。」李侗曾提到，另外從CT影像學，還有一些化驗檢查，比如說血常規中看到白細胞、中性粒細胞升高，考慮患者是細菌性肺炎，就要考慮加抗生素治療。「李侗曾提到，如果懷疑細菌感染的可能，我們還需要做血培養、痰培養這些呼吸道分泌物的細菌培養，來看看到底是哪種細菌感染，判斷適合用哪種抗生素。

張繼明提到，激素和抗生素類藥物都屬於處方藥，要在醫生的指導下使用。不是說只要感染後發燒都要用激素或者抗生素。有基礎疾病的患者，例如本來是慢性支氣管炎，阻塞性肺病等，平時有肺部感染的患者，感染新冠病毒以後有可能合併細菌感染，可以用一些抗生素來治療。

」在一些農村等基層地區，村醫遇到發燒的病人，吊了激素，退燒很快，人們就覺得能緩解症狀。「對於部分地區採用」抗病毒＋抗生素＋激素＋退燒藥「 四件套應對新冠的方法，張繼明表示，如果沒有鑒別是否肺部感染，那麼細菌感染用激素有可能會導致肺部感染的程度加重，並可能導致細菌播散形成相應的併發症。

另外，張繼明認為，症狀較輕的病人用激素治療會擠佔醫療資源。」那些真正需要補液的人，反而就來不及進行治療。因為診所、醫院的位置有限，醫務人員也是缺乏的，會增加醫療機構的工作量。「

此外，專家表示，激素和抗生素藥物或多或少都有一些不良反應。」使用激素的副作用包括血糖升高、骨質疏鬆、消化道潰瘍，各種各樣的副作用都有可能。尤其是大劑量使用，帶來的副作用會更多。「李侗曾介紹，對於重症和危重症患者，採用小劑量短療程的激素使用，可以儘量降低這些副作用風險。而不恰當的使用激素，會抑制身體的免疫反應，有可能會延遲病毒的清除，轉陰時間會延長，也更容易繼發其他的感染。

對於使用抗生素治療的方法，李侗曾介紹，如果沒有細菌感染，用了抗生素治療，病人首先要承受藥物的副作用，包括藥物過敏的風險。另外如果使用時間過長，還有導致菌群紊亂，細菌耐藥的風險。

此前，諾氟沙星等藥物遭搶購的新聞也頗受關注。那麼，居家治療可以服用抗生素類的藥物來減輕症狀嗎？

對此，專家表示，諾氟沙星對新冠病毒沒有任何作用。新冠病毒感染後抗生素是不需要用的。除非有繼發的細菌感染。但是這種機率非常低，因為新冠病毒感染初期一般不會合併細菌感染。