刈包象徵多種含意，像是「帶福」、「帶財」等。（示意圖／達志影像）

今日是農曆的12月16日，也就是尾牙，傳統習俗上，人們在這一天會吃刈包，因為刈包象徵多種含意，像是「帶福」、「帶財」等，而生意人時常在商場上需要應對進退，有時會講些「善意的謊言」，在尾牙吃刈包，也象徵性地把過去一年說的謊包起來吃掉的意思。不過營養師提醒，刈包熱量相當驚人，光是1個就有350到500大卡左右。

FiTLO何埻安營養師指出，刈包的份量小小一個，看起來清爽不油膩，背後其實熱量非常驚人。刈包的麵皮屬於全榖雜糧類，與白飯屬於同一類，所以千萬不要小看這個麵皮的熱量，光是小小的刈包皮，就大約等於4分之3碗飯的熱量，再加上裡頭的配料，很容易熱量就超標了。

何埻安表示，刈包裡面的肥肉屬於高油脂來源，相對熱量也較高，建議民眾食用的時候，盡可能選取瘦肉。另外，刈包裡面都會有的花生粉與酸菜，其實也大有文章，裡頭往往都加了糖，一口咬下雖然感受不出熱量多高，但其實是很容易被忽略的地雷，餡料愈多，熱量也愈高。

根據估算，1個刈包大約有350到500大卡左右，民眾如擔心熱量超標，何埻安建議將肥肉換成瘦肉。另市售的花生粉都含糖，也建議以無糖花生粉替代，保留香氣又不失健康。這類應景食物，能讓年節開心一下，但還是應該適量攝取就好，聰明吃才能不吃進過多熱量、維持健康。