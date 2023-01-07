造紙大廠正隆(1904)前瞻永續市場需求，2019年即訂定低碳智慧造紙轉型大計，制定10年永續人才培育計畫，一條龍養成綠領人才。同時，也透過鏈結ESG優良案例員工創新提案，2022年預估為集團創利達3.67億元。

少子化及疫情邊境管制一度造成移工缺口，據勞動部調查，2022年平均人力需求淨加約6.8萬人，其中製造業缺工狀況最嚴重。而綠領人才的招募及留任成為企業共同挑戰，為台灣產業競爭力重要關鍵。

正隆2019年60周年時訂定低碳智慧造紙轉型大計，依循營運及製造的S.M.A.R.T.智紙革新，制定10年永續人才培育計畫。對內目標2030年每人訓練時數達48小時、育成內部講師300位、落實主管年輕化，系統化推動ESG職能教育，養成全方位國際人才。

正隆「智紙4.0」以產品、能源、水3大資源全循環為基礎，結合智能產銷與數位管理提升低碳製造績效。對應S.M.A.R.T.智紙5大革新面向及國際拓點需求，永續人才培育包括技術工程、ESG治理、數位科技、危機管理、國際語言等面向。

配合各領域趨勢，正隆除了動態式制定內部培訓目標及課程內容，針對關鍵職務建立長期的管理育才計畫，也積極推動產學合作、實習、跨領域學程及開辦內部學院，為企業及傳統產業蓄積穩定的永續人才庫。

正隆累積培育超過300位內部講師，並結合1999年起由營運到製造端推行的TPM全面生產管理，發展專屬優良案例管理制度。每年邀請員工提出優化建議，最終透過集團相關部門篩選優勝案例並加以落實，2022年預估創利達3.67億。

對外，正隆昇華「二次森林」社會教育投入，2018年啟動「回收供應鏈轉型升級」，輔導144家供應鏈強化源頭分類，重點扶植10家業者轉型升級。也透過ESG供應商大會，向300家關鍵供應商分享人才培力、數位轉型、節能減排等ESG議題，提升整體永續競爭力。

正隆藉由全台25座紙圖書館、環保教具設計，以研習營培育近500位永續教師，盼養成全社會永續意識。同時也積極推動產學合作，去年與中心大學及台積電在內的11家指標企業共同成立「循環經濟研究學院」，盼厚植台灣及未來造紙產業高階永續人才韌性。