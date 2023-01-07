財政部周六公布，111年12月海關進出口貿易初步統計，12月出口357.5億美元，月減1.1%、年減12.1%；第4季出口1118.1億美元，年減8.6%；111年出口4795.2億美元，年增7.4%(按新台幣計算增13.8%)。受到全球景氣受通膨、升息制約而逐漸降溫，加上大陸新冠疫情惡化干擾生產活動，終端需求疲軟不振，111年12月我國出口下探至20個月新低，連續4個月負成長。雖然有新興科技應用及終端產品晶片含量提升之正向效應，惟尚難抵銷經濟負面等衝擊，第1季出口恐續呈減勢。

隨廠商備料趨於審慎及原物料價格普遍回跌，去年12月進口309.6億美元，月減5.3%、年減11.4%。去年第4季進口1006.2億美元，年減4.1%。受惠於上半年外貿大幅成長，綜計111年全年進口4276.0億美元，與出口年度同登新高，年增11.9%(按新台幣計算增18.6%)。出入超方面，去年12月出超47.9億美元，年減9.6億美元；111年出超519.2億美元，年減124.9億美元。

去年12月主要出口貨品延續全面下降格局，其中塑化產品、基本金屬及其製品受制於買氣低落或廠商減產以去化庫存，出口分別減33.8%、28.4%、22.0%；資通與視聽產品因消費性電子產品市況不佳，雖網通產品需求尚在，出口仍年減10.7%。111年電子零組件、資通與視聽產品、基本金屬及其製品、機械、化學品、運輸工具等6類出口值皆為歷年最佳，其中電子零組件突破2千億美元，占總出口比重達41.7%。

去年12月對主要市場出口同步縮減，其中對大陸與香港出口年減16.4%，跌勢最深；對東協、歐洲各減1成，對日本、美國分別下滑6.1%、2.6%。111年對日本、東協、美國、歐洲出口規模均創新高，年增率各為15.1%、14.8%、14.3%、6.8%，對陸港出口則減1.6%，反映在市場結構中，對美出口比重較上年提升1個百分點至15.7%，對陸港占比下降3.5個百分點至38.8%，分別為18年來高點、低點。

展望今年，隨主要經濟體為平抑物價啟動貨幣緊縮政策逐漸發酵，俄烏戰爭僵持不下，全球經濟成長動能預料將明顯減緩，加上大陸解除清零封控對疫情發展之不確定性，美中科技戰風險仍續潛存，勢將高度牽制我國出口表現，雖有新興科技應用及終端產品晶片含量提升之正向效應，惟尚難抵銷負面衝擊，第1季出口恐續呈減勢。