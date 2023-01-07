施柏宇（左起）、柯佳嬿、許光漢、製片人麻怡婷、監製林孝謙、編劇呂安弦開心謝票。（孫伊萱攝）

人氣台劇《想見你》電影版上月30日上映，台灣目前已經突破6000萬，大陸票房也已達3億人民幣（約13.4億台幣），3位主演柯佳嬿、許光漢、施柏宇今（7日）履行2023萬的票房公約，重回影集版拍攝場景，在台南三井OUTLET發送500杯「全糖甜心」珍珠奶茶，現場還驚喜幫即將在下周二（10日）邁入38歲的柯佳嬿慶生，讓她忍不住感動落淚。

柯佳嬿表示：「回台南蠻開心的，台南就是起點、故事的開始，3年前劇版到現在電影版的特殊情感，感覺到很親切，想起很多拍戲的心情。」不過最印象深刻的還是牛肉湯。許光漢也說，拍攝劇版時，在台南度過了1、2個月開心的時光，能夠再次回來，「有種大年初二回娘家的感覺。」施柏宇則被主持人問「冰店經營得怎麼樣？」他開玩笑表示：「你看我穿的衣服就知道，我經營得很好。」

主創團隊發放珍奶和海報給粉絲。（孫伊萱攝）

今雖是補班日，現場仍吸引破千名影迷朝聖，最早到的粉絲還是前1天就從台北來到台南，早上6點就到現場排隊，甚至有粉絲已經7刷。許光漢說「剛走出去那一刻就滿感動的，大家特別跑一趟來，還有人一大早就開始排隊」，而他粉絲福利也做超足，不僅真誠地注視著每位粉絲的雙眼，還耐心彎下腰來傾聽，「真的就是發自內心地感謝他們」。柯佳嬿的粉絲還特別製作「佳嬿女神我愛你」的手扶到場發放，她害羞透露「很多人祝我『生日快樂』和稱讚『我很漂亮』」。得知今天6點就來排隊搶頭香的是自己粉絲時，施柏宇也霸氣喊「高鐵票報帳，來的時候搭客運，回程高鐵我出，真的很感謝，但我會跟她說下一次不用那麼辛苦。」

柯佳嬿看到劇組為她準備蛋糕慶生，不禁感動落淚。（孫伊萱攝）

另外，現場還特別端出蛋糕，幫即將在下周二度過38歲生日的柯佳嬿唱起生日快樂歌，讓她含淚直呼「我以為慶生是回台北慶生，當時一起拍戲劇版的時候，我就是在劇組過了生日，沒想到今天又跟大家一起。」也當場許了3個願望，第一是大家身體健康，第二則是《想見你》票房不要太差，最後一個放在心裡，台下立刻有粉絲大喊「早生貴子」，不過被問到想不想趕快實現這個願望，柯佳嬿表示：「這又不是我的願望，就是別人的願望，目前沒有想。」