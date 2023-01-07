台北市立法委員第三選區補選將在8日舉行，選舉人數約有26萬7965人，相關選票6日已在桃園市大溪區某印刷廠印製完成。為確保選票印製過程圓滿順利，北市保安警察大隊專責廠區維安及蒐證，並將選票安全護送至信義區行政中心。

保大員警荷槍實彈在印刷廠內及周邊警戒，對所有進出人員及隨身物品一律檢查，嚴密落實維安工作，並高密度巡守，以防範不法之徒趁機縱火滋事，或破壞選票印製工作進行。

警車採1前1後重兵開導，戒護運送選票貨車。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

保大除負責執行廠區第一線印票安全任務，輪番管制監控選票印製過程，護送選票規模甚至比護鈔更為嚴謹，北市選委會在印刷廠選票清點裝箱完成後，由保大員警荷槍實彈保護，並在印刷廠周邊道路執行交通疏導，由警車採1前1後重兵開導，戒護運送選票貨車安全抵達北市信義區行政中心。

保大安全抵達北市信義區行政中心存放選票。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

保大表示，不論是選票的印製、保管到選票護送，每一個環節都做好萬全準備，絕不容許任何危安事故發生，確保補選工作在平和安全下順利圓滿完成。