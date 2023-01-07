台鋼雄鷹進軍中職第1年各部門教練一一到位，只差總教練一職尚未公布，今天領隊劉東洋與中職最多勝總教練洪一中碰面，雙方相談甚歡，但他強調，畢竟是創隊首位總教練，必須要更慎重去做整體評估，有些細節還需雙方再見面討論，最終結果希望能在農曆年前跟大家說明。

台鋼成軍後陸續公布教練團陣容，目前有統籌教練林振賢、投手教練蕭任汶及橫田久則、打擊教練路易士、外野教練黃甘霖、打擊兼內野守備教練蔡昱詳、內野守備教練鄧蒔陽、投捕教練鄭漢禮，盼教練團能為這群小鷹注入更多養分。

洪一中與富邦悍將3年合約在去年底結束，目前已成為自由身，台鋼隊史首位教頭是否就是他，外界都在關注。今天台鋼領隊劉東洋已經跟洪一中碰過面，雙方談得很愉快，他也透露與兩人聊了些什麼，「針對如何養成一支全新的球隊，甚至在高雄地區的經營面，洪總也提供許多La New熊時期的經驗。」

之前劉東洋曾表示，總教練人選最遲將在27日春訓開訓前公布，不過現在則有機會送上「新春大禮」，在農曆年前定案。但他強調，畢竟是創隊第一名總教練，必須更加慎重去做整體評估，「有一些細節雙方還需要再見面討論，並且綜合評估，最終結果希望能在農曆過年前跟大家說明。」