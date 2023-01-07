雲林縣口湖鄉台子村漁港堤防長年受海浪及漲退潮的沖刷，造成堤岸破損、塌陷，影響漁民生命財產安全，7日立委林文瑞邀集漁業署副署長王正芳等人會勘，聽取漁民意見，目前改善工程已發包，總經費近5000萬元，完工後除可改善漁民作業環境，周邊還有休憩場域，希望發展觀光漁港，帶動地方發展。

立委林文瑞（右三）爭取5000萬經費改善雲林縣口湖鄉台子村漁港堤防，保障漁民發展觀光。（張朝欣攝）

台子村漁港除有台子地區漁民停泊漁船，周邊的蚶仔寮、成龍與蚵寮等聚落船筏也會入港作業，是雲林沿海重要漁港之一，但因年久失修，加上堤防不斷受海浪沖刷，部分堤岸已出現破損、塌陷情況，不僅影響漁民作業，更因堤基流失危及漁民安全，林文瑞因此於2021年12月先爭取堤防改善設計經費。

林文瑞、王正芳、雲林縣議會副議長蔡咏鍀等人7日前往漁港會勘，宣布已成功爭取到中央補助3405萬工程費用，加上縣府地方配合款1498萬元，總經費達4903萬元，將改善漁港周邊268公尺堤防，並規畫造景休憩區，工期預計1年，要讓漁民放心安心，吸引民眾來此遊憩。

林文瑞表示，雲林縣海岸線總長約55公里，沿岸有大大小小漁港，還有成龍溼地等風景祕境，假日有不少遊客前來休憩，極具發展潛力，他會繼續爭取中央經費，未來全面檢視規畫漁港，吸引更多人來探索雲林之美，此次改善台子村漁港將是活化雲林海岸線的重要里程碑，希望藉此提升當地生活品質。

蔡咏鍀指出，口湖鄉漁業興盛，除了出海捕魚、養蚵，鄉內還有上千公頃的養殖烏魚、鰻魚、虱目魚、文蛤、白蝦等，他身為北港朝天宮董事長，將結合朝天宮每年6、700萬旅遊人潮，規畫北港、水林、口湖的帶狀旅遊行程，幫助雲林沿海3鄉鎮發展觀光休閒產業。