性感網紅霏霏（沈玟）出身命理世家，空靈外貌卻有G罩杯傲人身材，讓她被封為「最兇靈學女神」。霏霏去（2022）年曾穿性感中空裝逛傳統市場，引起熱議，日前她改穿超短版上衣，一樣不穿內衣逛市場買菜，激凸2點加上掉出南半球，網友看完全都被晃暈。

霏霏擁高顏值和性感身材，卻對量子力量和神祕學相當有研究，高反差讓她意外吸引不少粉絲支持；而霏霏近年也斜槓在人氣YouTuber黑男的頻道當助理主持人，雖然沒有每一支影片都出現，都只要有她都會掀起熱議，無論是身材還是穿搭都會成為話題。

霏霏沒穿內衣逛市場畫面曝光，讓網友看了噴鼻血。（圖／摘自黑男邱比特YouTube）

去年7月霏霏在黑男節目中，為了做菜要到傳統市場買食材，沒想到她穿了一件類似肚兜的上衣，左右兩側露出、裡面中空，還讓路人都害羞低頭；沒想到近日霏霏又以超火辣裝扮逛果菜市場，這次穿了一件露肩超短版上衣，南半球隨時呈現掉出來的狀態，胸前更激凸2點，疑似又沒穿內衣。

影片曝光後，大批網友全都被晃暈，紛紛熱情表示，「從下面看霏霏絕對會是另一個世界」、「滿滿的流量密碼啊」、「快遮不住了」、「市場的阿伯會太嗨，有危險」、「快噴鼻血」、「快來扶奶奶逛市場」、「身材真的太辣了」。