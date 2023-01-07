華爾街股市在2022年創下14年來最糟的表現之後，在2023年新年初始股價已經便宜許多，儘管如此，考量經濟衰退的可能性，再加上利率將進一步升高，這表示股價或許並沒有低到足以吸引投資人。

標普500指數在一年前創下歷史新高，但一年之後，其本益比已從高峰下跌超過20%，回落到接近於歷史平均水準。根據Refinitiv Datastream，2022年的慘跌使美股本益比從一年前的約21.7倍跌至約17倍。目前的美股本益比進一步跌至16.3倍，僅略高於20年平均水準15.8倍。

聯準會為了抑制升至40年高點的通膨而大幅升息，進而挫低了資產價格，標普500指數在2022年下跌19.4%。

但有些投資人仍然懷疑，如果目前的獲利預測並未完全將所有的經濟放緩都納入考量，那麼股票或許比它們現在看起來的更貴，因為任何的經濟下行都可能進一步削弱投資人為股票買單的意願。

根據上個月發布的美銀全球研究（BofA Global Research）調查報告，受訪的基金經理將全球嚴重衰退與通膨居高不下視為市場最大的風險，68%的受訪者預期經濟將在2023年步入衰退。

瑞銀經濟學家預估受到升息影響，美國經濟將2023年第二至第四季陷入衰退，瑞銀股票策略師表示，隨著經濟增長在第二季、第三季大幅惡化，我們預期市益比將跌至14.5倍。再加上企業獲利預測可能下滑，標普500指數可能在今年跌至3,200點，這表示較目前水準將再跌約16%。

一旦經濟衰退，企業獲利所承受的壓力將超乎市場目前的預期。根據Refinitiv IBES調查，受訪分析師普遍預期今年上市公司獲利將增長4.4%。

Truist Advisory Services共同投資長Keith Lerner表示，美股的估值已經修正，但相對於目前存在的宏觀挑戰，它們仍然缺乏吸引力。該公司認為固定收益資產比股票更具吸引力。

根據Ned Davis Research分析，當經濟衰退時，企業獲利平均一年下滑24%。如果市場的預測過於樂觀，就代表美股的本益比仍然太高，這將使股票的吸引力下滑。

2022年利率飆升也可能使美國公債等相對安全的資產變得較具吸引力，進而削弱了股票估值。美國10年期指標公債殖利率在2022年大漲，並創下15年新高。

不過，周五公布的美國失業率意外下滑，似乎讓投資人對經濟實現「軟著陸」的樂觀情緒有所升高。

周五道瓊指數大漲700點或2.13%，標普500指數漲2.28%，那斯達克指數勁揚2.56%，費城半導體指數更飆漲4.7%，美國12月就業人數增長意外強勁、失業率下滑，但薪資增長放緩且服務業活動陷入萎縮，緩解投資人對聯準會升息路徑的擔憂。

現在投資人正在尋找價美物廉的標的。State Street Global Advisors首席投資策略師Michael Arone表示，相較於大型股，他的公司更青睞中、小型股，且隨著市值下滑，其估值將變得更具吸引力

根據Refinitiv Datastream分析，標普400中型股指數和標普600 小型股指數的本益比均在13倍左右，遠低於其長期平均水準。

下周華爾街股市將進入季報發布期，企業獲利的情況也將開始變得較為清晰。摩根大通、美國銀行等數家美國最大的銀行將於周五發布季報，為美股財報季揭開序幕，醫療保健業巨頭聯合健康集團（UnitedHealth Group）、資產管理公司貝萊德（BlackRock）和達美航空也將陸續揭曉成績單。