根據抵押貸款公司的資料，英國12月的房價下跌，並且創下自十多年前金融危機以來的最大季度跌幅。

12月的平均房價為月減1.5%，而11月為減少2.4%，12月並為連續第四個月的下跌，平均房價來到28.12萬英鎊。此外，倫敦房價的升幅放緩至2.9%，低於11月的增加5.0%，平均房價來到54.12萬英鎊。

以季度資料來看，英國去年10~12月房價下跌了2.5%，為自2009年以來最大跌幅。

其它的住房市場指標，也顯示了房市的大幅放緩；反映出在利率上升，以及家庭生活成本上升之下，經濟惡化的影響。

英國央行(BoE)周三公布的資料顯示，11月銀行批准的抵押貸款數量，遠低於預期。

諮詢公司EY ITEM Club經濟學家Martin Beck認為，房地產價格在可預見的未來，將繼續下跌，預計接下來的12~18個月將下跌10%。

Halifax則預計，2023年房價將跌8%；但是Halifax也表示，這也僅指出房價將回到2021年4月的水準。

在新冠肺炎傳染病爆發後的沒多久，房價就開始上漲；主要原因為政府推出的臨時稅務減免措施，讓民眾紛紛換買較大的房子。