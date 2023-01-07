基隆市議員呂美玲近期接獲民眾陳情，基隆市立綜合田徑場停工數月之久，目前竟有大小土方堆置在該區域，變成廢棄土暫置區，也沒以帆布遮蓋，恐導致土石流失淹沒鄰地，要求查明處置。基隆市長謝國樑今天下午4點半將前往現勘，查明有無不法情事。

呂美玲質疑，田徑場成為廢棄土暫置區是誰的主意，廢棄土暫置土地也不可裸露置放，堆置土石應以帆布或其他掩蓋物遮蔽，避免土石流失，造成土石流災害或是阻塞排水系統，淹沒鄰地。

呂美玲指出，必須立即查明處置，謝國樑非常重視此事，將於今天下午4點半親自前往查看，以了解事情真相；謝國樑也說，市府已經接獲反映，會將此事查明，若有不法便會依規辦理。

前基隆市長林右昌發言人游本明表示，目前棄置土石為兩部分，為尚未運出的田徑場改建工程開挖土石，以及銘傳國中校舍改建開挖之暫置土石。

游本明解釋，因銘傳國中道路狹小只能小車進出，在轉運台北港土資場前利用田徑場作為土石暫置地點，以加速工程進行，該工程由銘傳國中函請體育場行政協助，經體育場及田徑場施工廠商同意後實施。

基隆市府教育處證實該說法，並強調上述兩部分土方，待田徑場開工後便會一起運棄，預計2月底前開工。