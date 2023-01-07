新竹市長高虹安近日勘驗新竹棒球場，竟挖出廢土、廢磚、廢電線，目前以當作證物轉交給檢調。媒體人黃揚明今（7）日在節目《週末大白話》中加碼爆料，新竹市的綠光公園疑似也有廢棄物回填的情況，呼籲高虹安可以展開調查。

黃揚明指出，綠光公園一案是刊登在新竹市議會自己的刊物裡面，據他了解當時的質詢影片已經消失了。他提到，這座公園裡面原本有很多建設公司留下來的廢棄物，但時任新竹市長的林智堅表示，不會嚴懲負責的公司，只要他們將廢棄物處理乾淨，最後結果是公園裡多了一個「丘陵」，廢棄物全部埋在下面。

另對於林智堅發布的4點聲明，黃揚明認為跳出來的太早，撇清關係也太早，4點聲明簡而言之就是，「棒球場是高虹安你的事情，關我什麼事。」他表示，林智堅至少應該要表達基本的歉意，親自監工卻沒有發現問題，整個團隊也沒有發現，如果今天真的如林所講，「自己是親自監工的林志堅，那不排除也是監守自盜的林智堅，司法刑責會等著他」。

而針對棒球場的問題，黃揚明也獻策，高虹安可以策反營造商，對他們說，「現在問題很大喔，要不要把內幕跟我們說」，這樣魚就可以越釣越大尾，且整個案子從採購、發包，到後面的興建、點交，每一個步驟都要去查。他說到，「我們今天看到廢土，知道裡面有問題，但裡面有多髒、有多壞，要一步一步去釐清。」