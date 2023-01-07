長榮航勤勞資爭議露出曙光，在資方積極介入協調後，決議在既有1個月年終獎金的基礎上，增發4萬元激勵獎金，若春節期間出勤可再多領27000元，合計每位員工可領到67000元的過年紅包，表達在虧損情況下仍感念員工付出的善意，也有望為即將到來的春節疏運化解停擺危機。

長榮航勤今(7)日表示 ，為體恤員工整年度的辛勞，決議在過年前再發放激勵獎金每人4萬元，回應員工對公司的貢獻，並於原先規劃發放的春節紅包之外，再提供春節連假期間出勤獎勵，以表達對員工在連假期間出勤之感謝。

長榮航勤內部公告。（讀者提供）

根據內部公告，長榮航勤針對春節到班員工，每日將增發3000元出勤獎勵，以春節連假10天，扣除勞基法規定不得連續上班7天，最多可上到9天班，等於春節連假出勤可再多領27000元的出勤獎勵。

長榮航勤解釋，長榮航勤去年前3季虧損 9938 萬元，至第4季營收略為提高，全年才有了獲利，決議撥付一個月的年終獎金，期待在兼顧永續經營的情況下，亦能慰勞全體員工全年度工作的辛勞。

長榮航勤表示，考量到疫情趨緩、2023 年旅遊業復甦後，未來將會有更多來自客機的營收，預期今年整年度的經營績效會有較前幾年疫情期間更亮麗的表現，故決議農曆春節前再發放獎勵金每人4萬元，且在既有的春節紅包之外，新增春節員工出勤獎勵，以感謝員工在農曆春節出勤。

對於員工質疑去年長榮航勤代理貨機的業務繁重，為何獲利仍不佳的，長榮航勤也進行釋疑，實際上代理貨機的可獲利項目較代理客機減少許多，這也是造成航空與航勤兩家公司在最終獲利表現不同的主因；在過去未受疫情影響、客運暢旺的時候，長榮航勤年年均有獲利。

關於元旦連假期間航班延誤，長榮航勤表示，雖然已盡全力調度人力應對，但仍有處理不周之處，對部分旅客所造成的行程影響，將鄭重表達歉意。未來會持續精進調派制度、提升員工待遇，創造更好的工作環境、提供更優質的運輸服務。