新竹市長高虹安5日開記者會揭露新竹棒球場多項缺失，其中在淺層土壤竟驚見廢棄磚頭、石頭和電線，同時台南市議會正副議長涉嫌賄選案持續發展，而這兩件事情都引發外界高度關注。對此，前立委郭正亮6日就表示，「這兩件事情都是蔡英文政府搞的，這就是上樑不正下樑歪」，引發討論。

郭正亮6日在網路節目《新聞大白話》中表示，最近台南議長賄選案還有新竹大秘寶，都剛好扯到兩個方面，「一個是光電，太陽能光電是一個極大的暴利，所以就牽扯到非常多的民代跟商人就捲在裡面；而新竹大秘寶就是凸顯出前瞻計畫，一開始是三億追加預算到十三億，台灣的光電跟前瞻這兩個大的計畫，是讓台灣政治嚴重沈淪的兩個根源，因為他讓太多的行政裁量權可以介入，所以就讓民意代表可以在裡面發揮影響力，結合大量的金錢，同時就讓自己變成一個腐敗的目標」。

郭正亮坦言，「而這兩個事情都是蔡英文政府搞的，這就是上樑不正下樑歪，若整個政府對監督的部分可以放鬆，讓光電、前瞻可以讓政治人物從中獲利，那這整個就爛了」，郭正亮直呼「MLB來查一下就查到了，那我們到底在幹什麼？」郭正亮也指出，當時林智堅的新竹市府還說檢查了多少項目，結果一挖就出問題，就知道這個政府有多可怕。郭正亮最後也說，「如果地方政府的決策品質是這樣，就知道政治只要自我不注意，讓行政裁量可以橫行，政治人物可以在裡面上下其手，民主品質一下就敗壞了，這個就是很典型的證據了，一直到這次選舉慘敗，這兩件事情才浮上檯面」。