「利美人」利智自從和「功夫皇帝」李連杰結婚後，就淡出螢光幕前，專心在家相夫教子，多年來深入簡出，相當低調，日前李連杰帶著妻女同遊尼泊爾，當時他也罕見曬出和利智同框背影照，恩愛模樣讓網友都稱羨不已，現一家四口合影正面照曝光，61歲利智凍齡美貌令人驚艷不已。

李連杰一家人這次到尼泊爾，不僅參觀多處宗教聖地，還拜訪仁波切好友，而他和女兒也在社群分享旅遊美照，其中一張利智搭著李連杰肩膀的背影照，讓網友都被甜到，認為兩人雖然已是老夫老妻，依舊恩愛如昔。

12月31日是利智61歲生日，李連杰的好友也在當天曬出他們全家的天倫照慶祝，只見站在小女兒Jada旁邊的利智，雖然戴著鴨舌帽和墨鏡，遮住大半張臉，加上穿著低調全身黑，但仍看得出外貌和身材都保養得宜，氣質依舊出眾，絲毫不輸身旁的2個女兒，完全看不出已經61歲了。

李連杰日前帶妻女同遊尼泊爾。(圖／取自李連杰IG)

利智(右一)61歲仍保養得宜。(圖／取自微博)

李連杰當時愛上利智時，還是已婚身分，之後他向前妻黃秋燕提出離婚，並「淨身出戶」做為賠償，而他多年後上節目也坦言，遇到利智後才發覺真的愛情是可以讓他付出一切名利、地位甚至生命。

當年憑著美豔外型和惹火身材紅極一時的利智，被譽為「五十年難得一見的美女」，而她和李連杰結婚後，就毅然淡出演藝圈，重心全放在小孩老公身上，也沒有朋友，這讓李連杰都看在眼裡，因此為了給妻子安全感，甘願把20億港幣（約新台幣89億元）的身家財產，全交給老婆管理。