代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，2022年12月分數為46.8分，分數較11月的41.5分增加5.3分，對應燈號重回綠燈；與2021年同期分數減少2.2分。風向球六大構成項目呈現「四升、二平」，其中預售推案量、新成屋戶數、來客組數、成交組數分數上揚，待售建案個數、議價率分數持平。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，市場買氣低迷下，新北、桃園重劃區相繼出現指標新案開價「以退為進」，銷售前期主推價位相對平實的戶別，吸引想撿便宜的消費者上門，取得優於區域平均的人氣與買氣；此舉將影響當地成交行情，進一步衝擊周邊建案銷況，使高價建案進退兩難。

由於市場買氣集中特定個案，北台灣待售建案持續增加，12月達1,095個，較上月增加3.2％。議價率則微幅上升，12月平均議價率約10.53％，較上月增加0.38個百分點。成采錡表示，儘管議價率變動幅度不大，業者仍需嚴陣以待，因當前市場的買氣水準，不足以消化如此龐大的供給量。

此外，不同於新案能因應市況即時調整開價及產品規劃，已銷售一段時間的建案，其代銷業者除要對業主交代，還需顧及已購客的感受，兩大包袱牽制下，較難在價格上讓步，使銷況陷入瓶頸。