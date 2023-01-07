中選會公告1月8日為台北市中山區及松山區等20里立委補選，據統計，本次補選選舉人數約有26萬7965人，勞動部表示，如果當天具有投票權且原屬工作日勞工，雇主應依法讓勞工放假一日，工資照給，如要勞工出勤，必須在不妨礙其投票意願的前提下，徵得勞工同意，並應加給出勤時段工資，至於具投票權但當日原屬勞工的休息日或例假者，因勞工本得於當日行使投票權，因此不另外給假。

勞動部表示，放假「一日」指的是午前零時至午後12時的連續24小時，且投票權僅能在投票當日行使，性質與一般國定假日不同，因此，投票日不得再與其他工作日對調實施。

勞動部提醒，雇主未依法給假或給薪者，可處新臺幣2萬元以上100萬元以下之罰鍰，並應補給工資。勞工權益如有受損害者，可就近向工作所在地勞工行政主管機關【直轄市、縣(市)政府勞工局（處）或社會局（處）】申訴，以維權益。