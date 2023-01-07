升息推升公股銀行獲利動能。第一金控7日公告自結獲利，2022年12月單月稅後賺11.56億元，累計全年稅後獲利205.96億元，首度突破獲利200億元關卡，創其獲利新高，比2021年成長4.34％，應該也是國內14家上市金控中，2022年唯一獲利成長的金控。

第一金2022年每股稅後盈餘（EPS）達1.56元，亦是新高，同時從2010年開始，第一金已連續13年，每年EPS都穩定在1元以上。

2022年資本市場波動，加上防疫險保單慘賠，金控下有壽險、產險及證券等子公司或孫公司者，獲利都受影響，較2021年衰退，但因升息，加上放款持續成長，部分銀行獲利反而大幅成長。

第一金2022年12月單月稅後賺11.56億元，主要是子公司第一銀行2022年12月單月稅後獲利，達12.31億元，支撐金控單月獲利，雖較前一個月獲利略減3.3億元，應是年底打呆或提存造成，但2022年全年第一銀行累計稅後獲利203.28億元，較前一年大幅成長15.16％。

2022年12月第一金證券單月稅後獲利0.09億元，全年稅後賺4.03億元，同比衰退73％，應就是受台股2022年日均交易量減少38％、全年回檔整理幅度達22.4％影響，證券自營及經紀收入都會減少。

第一金人壽2022年12月單月稅後虧損0.26億元，全年稅後獲利0.62億元，同比衰退近90％，主要就是2022年債券價格因升息重挫，股市亦波動，新台幣匯率11月急升，12月亦繼續升值，加上年底新契約推動成本加重，因此壽險子公司獲利亦受影響。

彰化銀行7日亦公告獲利，2022年12月自結稅後獲利11.54億元，全年稅後賺109.82億元，同比亦成長25.3％，EPS達1.04元，應也是升息及放款成長，讓獲利大增。