台北捷運公司為開拓財源，努力招商發展副業，包括將捷運站場地出租，但北市議員鍾佩玲指出，北捷將11個捷運站場站空間租給娃娃機業者，若慘到要出租給夾娃娃機店，顯見北捷董事長李文宗帶領無方，招商能力堪憂，且恐有違反大眾捷運法之虞。對此北捷表示，招商皆符合公開招標項目規定，無違反法令問題。

鍾佩玲指出，北捷去年接連發生「手扶梯失速下滑」及「軌道失火」等重大事故，另為了積極發展副業，除成立物業電商、設置獨立時租空間及桌球場之外，還賣咖啡，以及及在北投機廠、土城機廠、蘆洲機廠開闢「開心農場」，飽受外界抨擊。

鍾說，看到新北投等車站內竟出現夾娃娃機，令人不解，即便需要透過場站空間增加收入補貼本業虧損，若慘到出租給夾娃娃機業者，北捷招商能力顯然大幅率退，慘不忍睹。

另外鍾佩玲表示，根據大解法53條所擬定的《附屬事業經營管理辦法》明載，經主管機關核准，得經營有關培養、繁榮大眾捷運系統所必需之土地開發或管理事業、廣告業、觀光旅遊事業、餐飲服務業、捷運工程、管理及諮詢顧問服務業。但是娃娃機根本不在這幾項營業項目中，質疑北捷違反自家擬定的管理辦法。

對此，北捷表示，管理辦法是規範捷運公司可以兼營其他附屬事業的經營項目，而販賣店符合管理辦法中的項目。北捷強調，販賣店得標廠商依招商文件自行規畫店舖營業項目，以服務旅客。設置的夾娃娃機，也都符合《台北市自助選物販賣事業管理自治條例》。

至於被質疑招商不力，北捷表示，近年來積極招商，也非常努力，除了捷運場站外，北捷的中山地下街、東區地下街，招商成績也不錯，很多地區幾乎滿租。