群創(3481)轉投資的方略電子本周參加美國消費電子展（CES），展出超輕薄節能AM Mini LED裸視3D柔性顯示器，並且獲得今年CES台灣新創科技基地(TTA)主場館舞台採用。

方略電子AM Mini LED裸視3D柔性顯示器在TTA主場館舞台，透過8片55吋顯示器現場無縫拼接，組裝成兩面110吋大型螢幕，以懸掛方式呈現120度外凸形顯示器。同時攜手NFT「無聊猿 (Bored Ape)」，帶來虛實整合裸眼3D歌舞Party。未來大螢幕的運送、安裝以及運用情境將更多元呈現，並在公共空間、展場、購物中心等室內空間可獲得更大效益運用。

另外，方略電子以圓柱型顯示器MagiCylinder榮獲2023年CES Innovation Awards國際創新獎，主要該產品能提升曝光度及觸及率，並啟動客戶的好奇心。結合智能服務，圓柱型顯示器可進一步與客戶互動，促使客戶完成相應的行動，提升轉換率。

除了特殊外型適用於新型創意廣告，另可搭載自動導引車 (Automated Guided Vehicle, AGV)、動態感測器、語音感測器等系統，變身為移動式智慧互動顯示器，變身智能貨架，還能結合虛擬人物，化身為V-tuber元宇宙數位/虛擬分身、虛擬客服、虛擬導覽員、虛擬主持人等。