消基會南區分事務所將去年各式消費新聞中，票選出十大新聞，並以南部的消費者角度去做討論，範圍概括民生、防疫、房市等，其中房市的新聞占大宗，共有三則，主要因去年台積電設廠、營建業缺工卻料、金融環境等緣故，對於高雄房市的影響甚鉅，也是此次消基會討論的重點所在。

今日北中南消基會十大新聞出爐，並由消基會北、中、雲嘉南及南部視訊連線，依序發表，南區分事務所由主委劉廷揚、委員曾士杰及律師黃家豪出席發布。

今日北中南消基會十大新聞出爐，並由消基會北、中、雲嘉南及南部視訊連線，依序發表，南區分事務所由主委劉廷揚（中）、委員曾士杰（右）及律師黃家豪（左）出席發布。（崔正綱攝）

南區分事務所表示，南部10大消費新聞，首先防疫類為保單續約及理賠糾紛、快篩試劑供不應求，價格高昂爭議；農漁類為缺蛋危機、大陸禁止台灣農漁產品進口、俄烏戰爭引發通貨膨脹，能源以及糧食危機、33全台大停電、國旅補助亂象。

另外，最大宗為房市類，為營建業缺工缺料，建商延遲交屋糾紛多、央行四度升息，影響購屋意願、平均地權條例通過，對於自住以及投資客的影響。

劉廷揚表示，消費者因為保單爭議無法得到預期理賠金額，對於台灣保險公司來說，造成嚴重負擔，為雙輸狀態，後續還需政府提出英明對策；民眾對於防疫物資需求、爭奪，一直到去年的變化滿明顯，以及政府對於很多規範轉變，必須做完快篩才能恢復正常生活，因此快篩價格高引起不少爭議。

對於房市來說，劉表示，營建業缺供缺料，建商延遲交屋造成許多糾紛，去年下半年高雄屏東地區買房積極，因台積電要到高雄設廠，台積電一來，房價就會上漲，有自住、投資需求者就會有搶著進場情況，因缺工缺料，建商無法預期型工程；央行4度利息，對於貸款金額增加影響雖不大 但增加的金額都是從消費者口袋拿出；平均地權對於投資者、自住需求來說，未來這個法令執行食，要怎麼面對是自我需要調整部分。

黃家豪律師也補充，近期事務所內接獲不少延遲交屋爭議，許多購屋的消費者們到了交屋日時，卻發現未能如期完成，向建商反應卻得到建商推卸於大環境缺工缺料的影響，因此糾紛不斷。

劉廷揚表示，南區10大消費新聞是由30多項去年引發關注的新聞進行分類投票，希望未來十大消費新聞不要發生，造成消費者困擾。