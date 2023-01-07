嘉義市科技教育創意實作競賽，學生專注製作作品。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市科技教育創意實作競賽，學生團隊合作製作作品。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市教育處長林立生期勉學生從動手做中學習科技力。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義縣今天舉辦111學年度科技教育創意實作生活科技組競賽。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣7日舉辦111學年度科技教育創意實作生活科技組競賽，有16所國中、26支隊伍、78名學生參賽，將選出3支優秀團隊代表參加全國賽；嘉義市也舉辦111學年度科技教育創意實作競賽，國中小共35隊107名學生競技，選拔優秀團隊進軍全國賽。

嘉義市科技教育創意實作競賽在北興國中舉行，分為國中生活科技組、國小資訊科技組、國中資訊科技；國中生活科技組的參賽選手要用主辦單位提供的材料與工具，現場設計與創作。

資訊科技組以「打造智能樂活社區─青銀共好」為主題，用電腦、電子設備、物聯網（IOT）、人工智慧（AI）、虛擬實境（VR）、大數據等方式完成任務。

北興國中學生朱翊蓁認為，經過平常學習碰到的瓶頸和失敗，團隊集思廣益，一起獲得成就，感受到團結力量大，並體驗到科技生活的便利。

僑平國小學生蕭浩宬說，為了讓長者的飲食更均衡與健康，「青銀共居」可以讓年輕人在與長輩聊天，並拍下長輩每天的餐食，透過AI影像辨識軟體，分析餐食內容，作為餐食的建議。

嘉市府教育處林立生指出，黃敏惠市長重視科學教育，嘉義市深耕科技教育，由北興、玉山、蘭潭3所科技中心及僑平、蘭潭及港坪3所國小3核心學校，與教授團共同討論課程發展，鼓勵孩子發揮創意，動手實作，學習解決問題及團隊合作精神。

嘉義縣則在東石國中舉辦科技教育創意實作─生活科技組競賽，以「運輸總動員」為主題，參賽選手模擬運送物資，設計與製作出應用「機構與結構」、「電與控制」的相關裝置，來完成「取得安全航線」、「分類堆疊貨櫃」等任務。