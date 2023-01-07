台中市政府新聞局特地製作跨年夜當天施放188秒的煙火展演集錦，讓大家可以回味煙火施放時絢爛的一刻。（新聞局提供／張亦惠台中傳真）

「2023閃耀台中跨年夜」1日落幕，跨年煙火四大主題「2023榮耀台中」、「百花齊放焰舞星空」、「奔向未來動感無限」、「彩金流瀑幸福台中」超吸睛，台中市政府新聞局特地製作跨年夜當天施放188秒的煙火展演集錦，讓大家可以回味煙火施放時絢爛的一刻。

新聞局說，跨年晚會在水湳中央公園舉行，隨著倒數時刻接近，人潮愈來愈多，截至凌晨12時，現場共湧入約22萬人次。盧市長在倒數前，以破紀錄的10字旋風致詞，祝福大家新年快樂。

新聞局表示，為讓大家回味絕美的煙火展演，新聞局特別製作精華影片，影片全長共38秒，呈現當天煙火秀最精彩的部分，4大主題的煙火都包含在內，目前在臉書漾台中粉絲專頁、台中市政府youtube等網路平台上都可以欣賞到。

「2023榮耀台中」以高空煙火璀璨施放，選配30種以上精美花色，搭配面寬200公尺的中低空煙火同步升空，為新的一年璀璨揭開序幕；「百花齊放焰舞星空」施放數十種花朵類高空煙火，漫天花火百花齊放；「奔向未來動感無限」以跑動扇形效果表現生動的動態畫面，搭配飽滿艷麗的高空彈煙火，展現層次鮮明的煙火畫面；「彩金流瀑幸福台中」運用金銀色系列煙火，在天空連續升空綻放，創造出夜空中獨特的金色線條煙火景象，結尾段大量運用優雅的金色系列拖尾類煙火，在天空連續升空綻放，近百種煙花象徵新的一年將「萬兔水啦」。