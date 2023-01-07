桃園在地團隊台灣人說唱劇團與桃市府藝文設施管理中心合作，首次以說唱為主題，進駐中壢藝術館，推出「桃之笑笑」說唱桃園駐館1年計畫，透過親子玩說唱體驗課程與相聲評書小劇場，邀請6至12歲親子免費參與，盼讓傳統口說藝術在桃園扎根。

台灣人說唱劇團與桃市府藝文設施管理中心合作，首次以說唱為主題，進駐中壢藝術館，推出「桃之笑笑」說唱桃園駐館計畫。（文化局提供／蔡明亘桃園傳真）

台灣人說唱劇團創辦人葉怡均被桃市府文化局列為無形文化資產「評書」項目保存人，她表示，劇團推廣說唱藝術教育、研發教學與應用，輔導團員發展當代、當時、當地的實驗性作品，吸引具說唱潛能的桃園人加入。

葉怡均說，桃園藝文活動雖不匱乏，但對孩子們來說，大多只能偶爾在劇場裡看見說唱藝術，因此這次桃之笑笑計畫，盼讓國小學童接觸傳統表演藝術，透過沉浸式體驗，觸發對說唱藝術的喜愛，繼而通過培訓成為在地說唱人才。

親子玩說唱體驗課程，由「百變孩子王」洪子晏搭配「音樂小魔女」張瓈恩共同教學，以輕鬆活潑方式帶親子探索有趣的聲音魔法。（文化局提供／蔡明亘桃園傳真）

首場課程今登場，報名早在去年12月初就額滿，現場湧入80位親子參與。葉怡均分享，今日的說唱體驗課程以聲音和情緒為主題，帶領親子認識如何使用發聲器官，發出不同大小頻率的聲音，不僅訓練聽力敏銳度，也學習如何透過聲音轉換情緒，另在相聲、評書演出中，也示範語言與氣息影響說話流暢度的功夫。

現場演出相聲「買賣論」。（文化局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃之笑笑說唱桃園駐館計畫配合相聲評書小劇場，制定排練計畫，從2月起至12月，預計每月一次，主要訓練有興趣表演與教學人員、儲備團員及義工等；另相聲評書小劇場則於4月1日、7月1日及10月7日舉辦體驗課程，3場各有不同主題，其中親子玩說唱體驗課程，由「百變孩子王」洪子晏搭配「音樂小魔女」張瓈恩共同教學，以輕鬆活潑方式帶親子探索有趣的聲音魔法。

葉怡均提到，這是首次傳統說唱藝術駐館活動，盼為桃園文化增加一塊曲藝的版圖，讓口說藝術向下扎根，培養新一代藝文人口，讓傳統藝術更加接地氣。