金門縣長陳福海(右1)秀出小三通復航首航船票，陸委會主委邱太三(右2)開心送行。(于家麒攝)

當醒獅團採青「金廈復航、兩岸融冰」彩帶落下後，正式宣告中斷近3年的小三通重新啟動。(于家麒攝)

陸方特別安排國台辦副主任龍明彪(左3)、福建省人民政府副省長郭寧寧(左2)等一行於碼頭舉行見面會。(于家麒攝)

金門縣長陳福海(右)與國台辦副主任龍明彪(左)相見歡。(于家麒攝)

金門鄉親贈送水獺玩偶給立委陳玉珍(中)，感謝她為小三通復航付出的努力與辛勞。(于家麒攝)

林小弟(右2)在廈門已從小二唸到小五，如今終於可以跟爸爸回金門團圓。(于家麒攝)

3年未回家的鄉親們大包小包、迫不及待的登船踏上返鄉之旅。(于家麒攝)

縣長陳福海(右1)與立委陳玉珍(右2)親自接回37位鄉親回家團圓。(于家麒攝)

返鄉民眾需依工作人員指示完成唾篩後方可通關回家。(于家麒攝)

老家湖北的陸配黃小姐(左)看到思念已久的老公陳先生(右)即刻開心飛撲擁吻。(于家麒攝)

停航近3年的金廈小三通終於復航了！今(7)日上午10點金門縣長陳福海與立委陳玉珍帶著辦喜事的心情，親自搭乘第一班船前往廈門迎接久滯大陸的37位鄉親「回家」，在重新踏上金門土地的那一刻，有鄉親大呼太爽了！有的喜極而泣、有的剛出關一看到思念已久的老公即刻飛撲擁吻，原本只需30分鐘船程的回家之路卻辛苦的走了3年，團圓的一刻，令人感動！

金廈小三通重啟首航儀式今日上午9點20分在金門水頭碼頭隆重舉行，包括陸委會主委邱太三、交通部航港局長葉協隆及金門縣議會議長洪允典等均率團隊到場送行，中央、地方攜手見證這歷史性的一刻。典禮在鑼鼓醒獅團的表演下揭開序幕，當採青「金廈復航、兩岸融冰」彩帶落下後，也正式宣告中斷近3年的小三通重新啟動。

陸委會主委邱太三表示，目前大陸疫情仍存在著撲朔迷離的隱憂，能夠讓金門的鄉親與陸配能在春節前夕重返兩岸、闔家團圓，要感謝中央各部會與地方的共同努力，尤其是陳福海縣長在上任前與就任後不斷的多方奔走協調，終於促成金廈小三通的復航。而面對疫情的風險與威脅，金門鄉親的健康和安全，是政府推動政策的最優先考量，未來將會同相關單位，依據春節專案的運作狀況，以及疫情等相關情勢的變化，對「小三通」階段性的復航進行滾動檢討與調整。

立委陳玉珍則表示，小三通的復航是兩岸破冰的開始，相信只要能健康、有序的走下去，一定能看到兩岸和平花開的那一天。復航雖然因疫情備感艱辛，但只要開始就有希望，透過今天的小三通復航，重新建立起兩岸溝通橋梁，讓兩岸有機會再次共飲金門高粱、暢飲和平的酒。

金門縣長陳福海說，感謝兩岸相關單位對小三通復航的貢獻與努力，如今能順利復航，也實現了在競選時承諾鄉親在上任1個月內重啟小三通的諾言。小三通開航以來已突破2200萬旅次，把大陸、金門和台灣緊緊相連在一起，讓兩岸一家親，更讓金廈親上加親。期許在疫情可防、可控的前提下，逐步讓小三通朝向常態性開放的方向前進。

結束小三通重啟首航儀式後，金門縣長陳福海、立委陳玉珍以及縣府團隊與媒體記者一行25人，搭乘金瑞龍號於10點啟航前往廈門五通碼頭，迎接首批鄉親回金門過年。陸方也特別安排國台辦副主任龍明彪、福建省人民政府副省長郭寧寧、國台辦經濟局長張世宏、國台辦交流局長黃文濤、福建省台辦主任林文生等一行於碼頭舉行見面會，足見陸方對於小三通重啟的重視。

首批登記今天由廈門返回金門的鄉親原本有80名，但實際報到搭船的卻只有37名，部分鄉親指出，可能因為小三通已停航3年，在通關時有些機器出了問題，耽誤了一些時間，但3年都等了，只要能順利回家，一切都不重要。縣長陳福海也利用候船的空檔，與五通碼頭工作人員討論由縣府免費發送快篩試劑，請候船旅客先行快篩的作業方式，盡可能做好每一層的防護措施，保障金門鄉親的健康。

縣長陳福海除與鄉親共同搭乘小三通返回金門外，也在入境水頭後迎接鄉親，並實地檢視入境動線，同時也責請相關單位，透過每日的滾動檢討，讓檢疫、入境及通關作業動線更臻完善，以滿足本次專案期間旅客的需求，也可作為未來小三通常態化的參考。