第12屆關山千人蘿蔔季開拔！台東縣政府指導、關山鎮公所及關山鎮民代表會共同主辦之「關山千人蘿蔔季」，將於14日上午8時於關山鎮德高國小往東至東7線道路交接處，近3公頃之稻田熱鬧登場，3000人同時下田拔蘿蔔的年度盛況將重現關山。

關山千人拔蘿蔔迄今已邁入第12年，成功打響關山金茭蘿蔔的品牌。金茭蘿蔔外型迷你可愛，肉質細嫩、口感好、甜度高，適合醃製蘿蔔乾，關山老蘿蔔銀行存有數10年的老菜脯，更是關山特有的黑金產業。

民眾當天完成報到後可先逛關山農特產品市集及欣賞社區樂舞表演。9時一到，3000人同時下田拔蘿蔔的年度盛況重現。為體貼遠道而來的遊客，第2場拔蘿蔔體驗10時準時開拔，歡迎全國的親子朋友踴躍參加。

關山鎮公所表示，今年的金筊品種蘿蔔在關山鎮公所僱請專人用心培栽下，條條長得白白胖胖。上萬條的蘿蔔中藏有100張「農產品消費券」，大大提高拔蘿蔔的樂趣。另外現場還有社區社團歌舞表演及美食市集，有暖呼呼的蘿蔔湯及蘿蔔糕，好玩又好吃，邀請大家一起品嚐關山在地特色蘿蔔料理。

關山鎮公所鼓勵農民利用二期稻米收割後冬季裡作期間，除了種植油菜花外，也灑種子種蘿蔔，一方面做綠肥用、二方面可食用、三方面更可提振觀光增加農產品附加價值，為近年來台東開春最受歡迎的農村活動。