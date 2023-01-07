去年12月出口下探至20個月新低，連續4個月負成長，統計處處長蔡美娜認為，有五大原因；而展望今年元月，春節干擾相當大，一月出口幾乎篤定將持續負成長，金額落在304-320億元之間，年減為24%至20%之間。

財政部周六公布，111年12月海關進出口貿易初步統計，12月出口357.5億美元，月減1.1%、年減12.1%，下探至20個月新低，連續4個月負成長。同月進口309.6億美元，月減5.3%、年減11.4%。全年總計，進出口仍雙雙締造新紀錄。

去年12月出口年減落在預測區間之下緣，去年度進出口同登新高，但單月進出口已雙雙創下20個月新低水準，統計處處長蔡美娜認為，追究五大原因造成進出口雙挫，首先為受到通膨、俄烏戰爭造成經濟活動減損，其二大陸疫情擴大，產銷因此受到干擾，第三為終端需求還是停滯不前，供應鏈調整庫存持續，第四則受到國際經濟不佳，原物料行情高檔普遍下滑，同時帶動國內備料謹慎，最後也受到基期較高影響。

111年回顧，從去年各季走勢來看，上半年因為受到新興科技、數位轉型商機、終端晶片等強勁因素，出口十分暢旺，第二季達到高峰，但接下來受國際經濟鬆動，出口由強轉弱，第三季出口急速收縮，單季仍呈現正成長，但去年第四季面臨下行軌道，終止連9季正成長，且比主計總處預估還更差，去年下半年出口額低於上半年，為7年來首見，呈現旺季不旺窘境。

雖然有新興科技應用及終端產品晶片含量提升之正向效應，惟尚難抵銷經濟負面等衝擊，第1季出口恐續呈減勢。處長蔡美娜說明，全球經濟雜音仍多，產業供應鏈調整尚未結束，眾多大廠都認為會調整到上半年，這看法並沒有改變，比較有樂觀為鋼鐵，中鋼直言會提早走出隧道，確實已逐漸看到鋼鐵減產奏效，加上汽車需求強勁，鋼鐵反轉時程可望會提早，然資通產品反而更悲觀，認為調整會持續更早；更看到目前大陸防疫禁令雖放鬆，但染疫人數上升，外界評估年後確診人數將達到高峰，以及去年尾聲的不理想實際數恐遞延到今年一月，最後為更重要因素為春節，今年元月即春節，且春假長達十天，工作天數便減少五天，均削弱出口額，綜合上述面向，一月鐵定連五黑，出口金額落在304-320億元之間，年減為-24%至-20%之間，不過處長也強調，春節干擾相當大，但實際影響要待2月才能明確了解收縮狀況。