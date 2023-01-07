專業絕緣材料廠鉅橡(8074)2022年12月合併營收1.03億元，與11月持平，雖然今年全球產業變數不少，鉅橡表示，美耐板業務逐漸茁壯，今年將加大市場拓展，以期美耐板全年營收比重提升至2成，全年營運還是有機會比去年好。

大陸逐步放寬疫情管制，疫情高原期以致科技相關供應鏈需求減緩，大陸市場出貨減少，致使鉅橡2022年12月合併營收下滑至1.03億元，累計2022年合併營收13.7億元，年減0.9%。

鉅橡美耐板產品憑藉產品競爭優勢打進商業、公部門等場域建材市場，已站穩台灣建材市場，業績逐步開花結果，2022全年營收比重為17%，2023年隨著主力產品在建材市場廣泛應用，產品知名度提升，將帶動市場漣漪效益，然供給增加而帶來的市場競爭，公司因具備在地生產與客製化接單交貨優勢，將爭取更多營業場所商業空間裝修業務需求，以期2023年美耐板全年營收比重提升至2成。

鉅橡表示，公司PCB耗材產品應用多元，降低單一產品受景氣波動的風險，且PCB產業高階製程需求，載板用量擴增，得使公司PCB耗材出貨穩健，加上美耐板產品已建立市場口碑，可望維持公司營運穩定成長。

展望2023年，鉅橡表示，總體經濟增長乏力，全球通膨導致消費性電子需求疲弱，加上電子產業進入傳統淡季，第一季審慎保守，然美國消費性電子展（CES）將於1月開展，以期全球景氣復甦回溫，伺服器、HDI與蘋果應用需求，推升PCB產業有望持續成長，加上美耐板業務加大市場拓展，以期高毛利產品組合，優化公司營運表現。