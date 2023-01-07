長榮航勤員工不滿年終獎金只有1個月，遠低於長榮集團其他公司，部分員工先前元旦連假以集體休假表達不滿。長榮航勤下午公布3點決議，包括過年前再發放激勵獎金每人4萬元，並於原先規畫發放的春節紅包之外，再提供春節連假期間出勤獎勵，也針對延長加班的情況將再提高加班費。

針對近期外界關注長榮航勤的年終發放，長榮航勤指出，公司2022年前3季虧損9,938萬元，至第4季營收略為提高，全年才有獲利。公司決議撥付1個月的年終獎金，期待在兼顧公司永續經營的情況下，亦能慰勞全體員工全年度工作的辛勞。

近期長榮航勤於公司內部舉辦多場座談會，對於部分員工質疑去年長榮航勤代理貨機的業務繁重，為何公司獲利仍不佳的狀況，董事長也進行釋疑，實際上長榮航勤代理貨機的可獲利項目，較代理客機減少許多，這也是造成航空與航勤兩家公司在最終獲利表現不同的主因；在過去未受疫情影響、客運暢旺的時候，長榮航勤年年均有獲利。根據員工的回饋，且考量到疫情趨緩、2023年旅遊業復甦後，長榮航勤未來將會有更多來自客機的營收，預期今年整年度的經營績效會有較前幾年疫情期間更亮麗的表現。

因此，長榮航勤決議：1、農曆春節前將再發放獎勵金每人4萬元，希望能夠更貼近員工的期望；2、針對延長加班的情況將再提高加班費，以彰員工對公司貢獻；3、在既有的春節紅包之外，新增春節員工出勤獎勵，以感謝員工在農曆春節出勤。

針對員工其他意見，公司會另行研議。