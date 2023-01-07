內政部營建署7日派員到竹北市面向13鄉鎮代表，針對前瞻計畫補助申請開辦說明會，會中聚焦提升道路品質、校園周邊暨行車安全道路改善、生活圈道路交通系統（市區道路）等計畫說明。近期外媒報導台灣是行人地獄，中央對此相當重視。過去新竹縣政府配合前瞻提升道路品質計畫，執行率位居全國前段班，希望地方能協助向民眾溝通宣導並踴躍提案，一起改善交通環境。

台灣1年有近3000人因交通事故喪命，其中有6成的事故發生在路口，營建署道路工程組組長張之明表示，營建署辦理人行道計畫已有10多年，未來會針對各鄉鎮市的人行環境建置環境評比，並提供獎勵制度。而提升道路品質計畫2.0期程為2年，總經費46.5億，由中央統籌分配稅款支應來協助地方政府，透過此次提案協商說明會，讓地方政府更能輕易掌握申請方式及要點，加速補助期程。

竹北市長鄭朝方表示，營建署在今年的前瞻計畫中，除了提升道路品質計畫2.0外，還特別推動校園周邊暨行車安全計畫，採隨到隨審方式，提升計畫的核定及執行效率，方便地方政府爭取中央經費。

竹北市公所盤整後會提出完整計畫，推動建設安全之島等讓學童可以安全上學。此外，竹北有部分路口也需要進行道路瘦身、標線、標誌重新改善等，已責成公所工務課提出相關提案儘速研擬。

秉持著城鄉共好精神，鄭朝方力邀13鄉鎮市代表與會，了解計畫申請及各項補助要點。關西鎮長陳光彩、橫山鄉長張志弘也親自出席。