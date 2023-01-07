現代人工作忙碌、生活壓力大，不正常的飲食和作息導致體重直線上升，身上的脂肪很難甩掉。對此，營養師蔡佳穎指出，人體的脂肪大致分為3種，除了最常見的白色體脂肪，其餘米色及棕色都有助於燃燒熱量。

蔡佳穎在粉專PO文指出，一般大家常說的體脂肪大多是白色脂肪，其功能為儲存能量，至於米色、棕色脂肪則有助燃脂，這3種脂肪除了顏色不同，分布位置和功能也有所不同：

▍白色脂肪

白色脂肪主要分布在皮下、內臟，能儲存能量，避免感到寒冷，其生成來源為纖維細胞，太多會導致肥胖，太少則會影響發育。

▍米色脂肪

米色脂肪是由白色脂肪「褐化」而成，位置分布廣泛，可幫助燃燒能量、產生熱能，像是多運動，或是身處寒冷地方，米色脂肪就會越來越多，並幫助燃燒脂肪。米色脂肪太少會造成肥胖問題，太多則無法儲存能量、阻礙生長。

▍棕色脂肪

棕色脂肪和米色脂肪一樣，皆能燃燒能量、產生熱能，主要分布在鎖骨、脊椎、頸部，生成來源與骨骼肌同源；不過會隨著年紀增長而愈來愈少。

蔡佳穎指出，雖然目前增加米色或棕色脂肪的機轉還不是很明確，但透過運動、暴露在寒冷環境及辣椒素，都可誘導白色脂肪產生褐變，促進能量消耗來對抗肥胖。不過她也強調，目前想要僅透過此方法達到減重效果還是有很多層面需要克服，但不可否認的是運動對於減重絕對是有益的。