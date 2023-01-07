員警接獲銀行通報洪婦疑似遭詐騙，立即趕赴現場。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市71歲洪姓老婦，日前到南港區三重路銀行要匯款120萬元，但行員察覺有異，兩次要求洪婦補資料，洪婦第三度到銀行仍堅持要匯款，行員馬上通報警方到場協助。

南港警分局南港派出所副所長洪福順、員警洪振偉接獲通報後，趕赴現場了解，洪婦表示，因為房屋要裝潢出租，所以要將120萬元裝潢款匯給承包商，但警方詢問承包商的相關細節資料時，洪婦卻勃然大怒，氣憤地說今天已經跑了3趟銀行，皆無法順利匯款，並十分不滿警方多疑，聲稱承包商是虔誠的教友，不可能會詐騙自己。

警方認為案情不單純，近一步向行員了解洪婦的匯款狀況，行員表示，洪婦前一天曾匯款80萬元，匯款後該款項立即被提領一空，不太符合常理。洪婦這次又臨櫃要匯款120萬元，她雖然表示是要裝潢用途，但卻無法提供裝潢公司帳戶及對方聯繫方式，所以二度請她再跟教友確認，第三次洪婦再來，只得趕緊通知警方到場。

員警苦口婆心向洪婦說明，詐騙集團都會先與被害人培養感情，取得信任後就使用各種話術騙錢要求匯款，在警方不斷勸說下，洪婦才打消匯款的念頭，及時保住她辛苦多年的積蓄。

南港分局表示，警方雖全力反詐，但詐騙集團手法不斷翻新，民眾被騙案件仍層出不窮，提醒民眾勿輕信任何投資理財管道，凡涉及匯款、轉帳等金流指示，極為可能是詐騙，如有遇詐疑慮，可撥打165專線查證。