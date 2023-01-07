第42屆行政院文化獎得主出爐，由出生屏東、有「台灣小提琴之母」之稱的音樂家李淑德獲得殊榮，現年高齡94歲的她，教育生涯超過50年，培養許多國際知名小提琴家與教授，在台灣音樂教育界地位備受尊崇。

屏縣府指出，1929年李淑德出生於屏東萬丹，1957年赴美求學，1964年取得小提琴音樂碩士並回台任教，早期於台灣各地奔走，主動尋找適於演奏小提琴的少年人才，潛心音樂人才培植提攜，將教學視為自己一生的職志與生命。

縣府表示，李淑德的教育生涯超過50年，培養許多國際知名小提琴家與教授，如林昭亮、胡乃元、陳沁紅、蘇顯達、蘇正途等等，其一生作育英才桃李滿天下，是將台灣的音樂教育推向國際的最大推手。

縣府說，李淑德教授曾於1993年榮獲「台美基金會人文獎」、2015年獲頒教育部「藝術教育貢獻獎」的終身成就獎，以及2017年獲總統頒授二等景星勳章，在台灣音樂教育界地位備受尊崇。

縣長周春米說，行政院文化獎是國家最高榮譽文化獎項，藉以表揚我國傑出藝文人士的終身成就，李淑德教授長年為提琴音樂敎育奉獻，實足令人感佩，獲獎實至名歸。