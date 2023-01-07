柏金包製造商愛馬仕(Hermes)將在中國南京新開設一間擴大的門店；此暗示了奢侈品產業相同的信念，認為在長達三年的新冠疫情嚴格封控之後，中國購物者將強勢回歸。

愛馬仕在南京市最早於2010年開設首家門市，該門市現在已經遷往較高級的德基廣場，從絲巾到皮件產品，再到家庭裝飾、珠寶和服飾，整個產品分佈在兩個樓層。

儘管市場供應中斷、為遏止新冠傳染而實施的嚴格封控，過去一年相當動盪，然而奢侈品公司繼續在中國投資，預計到2025年，中國將成為全球最大的精品市場。

去年12月下旬，有關中國放鬆了旅行管制的消息，推升了全球奢侈品公司的股價，其中包括全球最大的LVMH集團。

據瑞銀統計，2020年愛馬仕和LVMH兩家公司的年度銷售，中國都貢獻了約30%占比。

愛馬仕在中國擁有27家門店，中國一直是這家頂級皮包公司的關注焦點。去年愛馬仕在武漢開了一家規模更大的商店，並在河南省鄭州市開設了第一家商店。

未來幾個月，隨著歐洲面臨能源危機和美國經濟降溫，預計中國將成為奢侈品產業的重要成長來源。伯恩斯坦分析師Luca Solca預測，今年中國奢侈品銷售可能會成長25%至35%；而在西方國家，此一數據估計再成長5%至10%之間。