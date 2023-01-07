台北市長蔣萬安今日下午出席北市傑出市民送春聯活動，由於蔣萬安擔任立委期間曾親自寫春聯送給選民，各界也關心市長首張春聯何時發放，蔣萬安說，下週一將正式公布春聯，目前在春聯的規畫準備花了一些時間，下週就會公布。

北市府發言人羅旺哲透露，今年市府發送春聯找來設計師與書法家揮毫，蔣萬安此次不親自書寫，目前規劃下周一下午召開記者會對外公布，預計備妥發放20萬份春聯給市民索取。

蔣萬安上任遇到首個農曆春節，蔣萬安說，目前也在規劃要發放發財金，北市民政局安排在大年初一、初二，走訪宮廟時也會發發財金。

蔣萬安昨表示，台北市傑出市民送春聯活動已經舉辦18年，一直以來深受市民的喜愛，許多書法老師揮毫寫春聯大方地送給在場的市民朋友，也是很重要的傳承。這個活動結合了中華書法傳承學會，就是希望把這樣的書法藝術文化精神，持續地傳承，讓下一代能夠學習到書法的精粹。