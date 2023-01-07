台中市大里區一處民宅6日發生火警，一家三代5口命喪火場，家屬7日中午重返現場招魂，神情哀戚，陳家長子輪流向5位往生家屬擲筊，其中11歲曹姓長孫由父母親與2位法師連擲6、7次才擲出允筊，曹母也忍不住淚灑現場；而66歲陳姓屋主疑涉放火、殺人等罪嫌遭法院裁定予以羈押。

回顧整起事件，台中市大里區東南路一處民宅6日凌晨3時許發生火警，除66歲陳姓屋主順利逃生，其餘包含62歲屋主妻子、38歲陳家長女、32歲陳家次子、11歲曹姓內孫及7個月大曾姓外孫皆不幸喪生，而35歲陳家長子因外出工作逃過死劫。

家屬及親戚今日中午返回現場進行招魂，全程不發一語、神情哀戚，陳家長子輪流向5位往生家屬擲筊，其中11歲曹姓長孫由父母親與2位法師連擲6、7次才擲出允筊，最後法師在現場喊話「小朋友你不要害怕，快回來」，才完成招魂儀式，而曹母也忍不住淚灑現場。