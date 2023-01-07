金廈小三通今天復航，大陸國台辦副主任龍明彪在廈門五通碼頭向返鄉過年的台灣民眾表達了新春祝福。龍明彪表示，由於金門縣長陳福海、國民黨籍金門縣議員陳玉珍和眾多台商多方努力奔走，才讓小三通得以初步復航，「這就是順民意者昌、逆民意者亡」，但現在限制仍多，需要大家一起努力完善。

龍明彪致詞時表示，這次小三通復航，‍‍雖說實現了，但還只是一小步，因為大家都知道‍‍，這次復航還有很多限制性的條件，首要條件是設籍金門‍‍馬祖的鄉親還有大陸的配偶，另外時間也只暫定一個月。

龍明彪表示，大陸了解廣大的台胞和金門鄉親希望小三通儘快恢復，特別是廣大台商台胞強烈希望‍‍通過小三通便捷自由的往返兩岸。特別是中華民族的‍‍新春佳節將至，‍‍很多台胞、台商朋友希望通過小三通返鄉‍‍過年和家人團圓，這就是「順民意者昌、逆民意者亡」。‍

龍明彪表示，希望金門縣長陳福海、金門縣議員陳玉珍及金門鄉親繼續努力，還有廣大台商不斷呼籲，早日實現小三通的全面‍‍恢復。相信在大家共同努力下，這一天一定會早日來到。‍‍

龍明彪表示，在過去的這些年，大陸方面秉持中共總書記習近平以人民為中心的思想，針對台灣同胞急難的事情，做了大量的工作，做了很多努力，‍‍也取得了一定的效果。今後大陸將一如既往努力踐行以人民為中心的發展思想，‍‍本著兩岸一家親的理念，繼續不斷的為兩岸同胞，為台灣，特別是為台灣同胞‍‍做實事、辦好事、解難事。‍