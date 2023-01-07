用路人不滿線東路七段往濱海路的道路已經封閉兩年。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

用路人不滿線東路七段往濱海路的道路已經封閉兩年。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

用路人不滿線東路七段往濱海路的道路已經封閉兩年。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

高速公路局在和美交流道進行橋梁補強工程，線東路七段往濱海路的道路已經封閉兩年，不少用路人都感到不方便，質疑僅作為預製場、放置物料，怎麼要堆這麼久，彰化縣政府也協助了解，指出目前仍在進行橋樑耐震工程，預計9月才會完工。

彰化縣線東路七段往濱海路是廣大通勤族來往全興工業區、龍井的道路，但為了高速公路橋梁補強作業，從2021年起，因工程需要將線東路七段往濱海路的道路封閉通行。

駕駛指出，從2022年5月封閉路段的工程都已完成了，完全不需占用路面施工，不解至今依然封閉道路，屢屢讓駕駛碰壁、繞遠路，要求盡速開放。

用路人也指出，每次經過，就是看到封閉的道路空間，放置物料，僅僅是作為預製場及工務所，又沒有實際的作為，難道不知道，這樣占用道路，影響廣大來往福興工業區及龍井通勤上班的民眾，屢屢陳情，要求解除封閉、開放通行、「還路於民」都不了了之。

彰化縣府工務處協助了解，指出該路段仍在進行國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程，從烏日和美段既烏溪一號橋，是由高工局辦理發包作業。工程範圍包含國道3號「彰化一號高架橋」至「烏日聯絡道穿越橋」計29座橋梁及「烏溪一號河川橋」計5單元橋梁，共計30座橋梁。

縣府工務處表示，該經費高過13億元，兩個標地的施工天數分別是1095和900個日曆天，預計要到2023年09月18日才能完工，經查詢目前進度並沒有落後。