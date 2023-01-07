農曆春節將屆，提領大筆款項民眾增多，為防止歹徒趁機行搶，北市警信義分局結合華南銀行南松山分行，實施金融機構自衛編組防搶演練及攔截圍捕，模擬歹徒搭乘多元計程車到銀行，趁銀行要打烊關門之際行搶後，再由接應的同夥載走，以增加警方偵辦的困難度。而蒙面歹徒由信義分局偵查佐擔綱演出，因演練過程逼真，讓路過民眾以為是在拍警匪片。

北市警信義分局結合華南銀行南松山分行，實施金融機構自衛編組防搶演練及攔截圍捕。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市警信義分局結合華南銀行南松山分行，實施金融機構自衛編組防搶演練及攔截圍捕。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

信義分局表示，為防範金融機構強盜、搶奪案件，除每年定期舉辦金融機構安全維護協調會外，並持續對各金融機構實施防範犯罪檢測評估、提供安全諮詢及建議，藉以強化各金融機構防範犯罪硬體設備及自我防衛能力。

北市警信義分局結合華南銀行南松山分行，實施金融機構自衛編組防搶演練及攔截圍捕。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

信義分局長王寶章表示，此次演練目的為加強同仁執勤遇重大刑案時，即時整合線上警力、快速到位及即時攔截歹徒等勤務作為。提醒年前如有提領大筆現金，可申請警方協助護鈔，同時也請各金融機構遇到民眾提領大額款項，主動協助通報警方實施護鈔保護，令歹徒無機可乘。