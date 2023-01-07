綠營政要論文抄襲醜聞重創台大國發所名聲，外界普遍認為，在所上任教的國安局長陳明通難辭其咎，認為台大應撤除其教職資格，但校方目前沒有作為，引起社會質疑。台大新任校長陳文章今(7)日回應，審理學倫案得按照系、院、所的行政程序來走，目前都有在進行，但由於過程必須保密，只要結果出爐，一定會對外報告說明。

台大今(7)日舉行新舊校長交接典禮，陳文章在會後接受媒體聯訪時，除了回答外界對學校處理陳明通教職存廢的疑慮，以及與陳明通有關的學倫案處理進度，也提到未來校方將會主動評鑑系所檢核。

陳文章說明，未來若有系所發生碩博士被撤銷學位，校方會採取主動評鑑與檢核，協助系所發展，讓系所做的更好，「這是上任校長後要做的事」，但相關機制得經教務會議通過，因此先拋出這樣構想，未來在教務會議會進行在進行更詳細的討論。

除了啟動主動評鑑、主動檢核的機制，陳文章提到，也會請各學院訂定檢核標準，還要教導學生如何寫論文與做研究。因此除了老師外，也會開設相關課程，鼓勵學生選修，精進做研究與寫論文品質。