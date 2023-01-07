郭鬼鬼。（寬宏藝術提供）

郭鬼鬼。（寬宏藝術提供）

郭鬼鬼。（寬宏藝術提供）

「雪乳戰神」郭鬼鬼今（7日）出席士林科教館「殭」展，被問到近日小甜甜（張可昀）與小13歲老公（宋先生）的家暴問題，她說宗教信仰沒有問題，只要動手就是不對，「動手打人就是不知道如何溝通，不管大力、小力都要去正視」。

她認為會家暴的人，都不是什麼好人，「現在被家暴的對象不分男女，只要會打人的都是不好的，保護自己是沒有錯的，要勇敢說不，就算是小力，下次也可能會變大力，所以要請大家懂得保護自己。」她也透露過去曾遇過恐怖情人，直接跑到她家自殘，讓學護理的她，當下相當無奈，就對方把傷口處理好快點回去。

立志成為「全台鬼王」的郭鬼鬼，笑說「全台有鬼的地方歡迎找我」，會怕鬼嗎？她說，其實互相尊重就好，但最怕突然大聲的狀況，並表示稍早在展區就被小殭屍嚇到。

她說以前超喜歡看鬼片的，但越長大越沒膽，「其實我不排斥任何一個國家的鬼片耶，因為鬼片都會顯示出一個國家的傳說、文化習俗，透過鬼片去認識一個國家也很好啊」，她也說可以挑戰拍鬼片，也希望能夠扮演鬼，「一定可以很快融入角色裡」。

日前完成演唱會的她，談到小人的問題，她樂觀表示，「小人這種東西不會有減少的一天，樹大招風，越多人喜歡你就會有越多人討厭你，已經佛系修仙了。酸民長攻擊你只會露奶還會幹嘛」。

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