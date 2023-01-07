2023美國消費電子展(CES)於1月5日至8日在拉斯維加斯會展中心及威尼斯會展中心盛大展出。揮別2022年，今年度總計使用11個場館、場地面積超過200萬平方英呎，年成長50%，參展商包含Bosch、LG、Microsoft、Nikon、Google、Volkswagon、Amazon、GM、Qualcomm、Omron等各大品牌。展覽現場萬頭鑽動，台灣經貿網亦參與其中，現場展出8家經貿網尊爵會員廠商的15件產品，包含網紅專用USB麥克風、機車用AR實景導航機暨行車記錄器、藍牙智慧電力計插座、空氣智慧偵測器、迷你混音器等，以及26家會員廠商型錄。

台灣經貿網攤位於威尼斯會展中心，此場館展出CES新創獎得獎產品、部份產業主題館及國家館，產業主題包含運動科技、居家生活、智能家居、食品科技、數位醫療等，因此展期第一天買主大多詢問有關復健、智慧醫療、家用等相關產品，亦有通路零售貿易商等來參觀。

美國是台灣消費性電子產品最大出口市場，2021年出口總額超過146億美元。台灣亦為美國消費性電子產品第4大進口來源國，排名僅次於大陸、墨西哥、越南。出口品項以交換器、路由器等網通設備及伺服器為大宗。雖然今年度上半年預計將因美中晶片制裁、美國通貨膨脹與利率上升等因素影響，致使消費性電子產品市場需求趨緩或呈現負成長，然而在實體商業活動將大規模復甦的2023年，台灣經貿網OMO整合行銷方案，結合實體展會行銷及數位線上推廣，是台灣外銷廠商不可錯過的行銷利器，協助我商逆風前行。美國消費電子展為兵家必爭之地，本屆美國消費電子展總計有來自173個國家與地區、超過3200家廠商商參展(其中約42%為第一次參展之新廠商)，預計4天展期將吸引超過10萬參觀人次。

「台灣經貿網」由經濟部國際貿易局委託外貿協會所營運，彙集最多台灣出口廠商資訊的國家級貿易網站，也是國外買主搜尋台灣產品的首選平台；為協助我中小企業運用數位貿易拓展國際市場，台灣經貿網提供如即時商機、視訊採購洽談、影音內容製作、VR虛擬展間、關鍵字投放及SEO優化等多元數位行銷服務。本年度即將推出「VR環球GO」核心產業館數位行銷方案，透過空戰進入全方位行銷渠道，將企業專屬360度的VR展間全盤呈現，創造全球買主好感印象，加深採購意願。