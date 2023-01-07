大陸1月8日起開放邊境，並對新冠病毒傳染病降級為「乙類乙管」。國務院聯防聯控機制制定《新型冠狀病毒感染防控方案（第十版）》今日印發，指導各地做好對新冠病毒感染實施「乙類乙管」後防疫工作；包括對感染者不再實行隔離措施，不再判定密切接觸者，不再劃定高低風險區。官方強調，強化重點人群保護，實現「保健康、防重症」工作目標。

新版《方案》提出，提高監測預警靈敏性，強化重點人群保護，實現「保健康、防重症」的工作目標，最大程度保護人民生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。在應急情況下，增加核酸和抗原檢測監測、部分醫療機構門診和急診監測、重點機構監測、學生監測、社區人群哨點監測等。

在疫苗接種和個人防護方面，《方案》倡導公眾特別是老年人積極主動全程接種疫苗和加強免疫接種；對高風險人群，在完成第一劑次加強免疫接種滿6個月後，可進行第二劑次加強免疫接種。

《方案》提出，社區居民根據需要願檢盡檢，不再開展全員核酸篩查；對新冠感染者不再實行隔離措施，不再判定密切接觸者，不再劃定高低風險區；加強對重點人群、重點機構和行業、大型場所、農村地區的疫情防控工作，注重保護重點人群；要求在疫情流行期間採取緊急防控措施。