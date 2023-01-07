隨著新冠感染防疫規定鬆綁及年節來臨的社交活動活絡，高雄市政府社會局7日籲請社福機構要落實各項防疫措施，也請民眾配合打滿3劑疫苗或快篩陰性再到住宿式機構探視住民，另也盡量讓機構住民打到第5劑，並配合機構探視預約措施，一起保護健康。

社會局長謝琍琍表示，「防疫工作沒有最好，只能更好」，社福機構為人口密集場域，機構使用者包含老、幼與身心障礙者，各類機構務必依中央流行疫情指揮中心公布之COVID-19相關措施指引，落實各項防疫措施，並鼓勵住民及工作人員儘速完成第5劑疫苗接種，「疫苗打好、打滿」才能有效提升自我保護力、降低個人感染後重症、住院及死亡風險，也可提升群體免疫力。

因應邊境逐步開放後，降低COVID-19新型變異株對於高市社福機構的衝擊，社會局已在去年11月底前完成街友中心、老人福利機構、身心障礙福利機構、兒少安置機構及托嬰中心等機構防疫措施，實地輔導查核作業，並請感染管制專家至機構做防疫輔導，包括感染風險因子辨識、感染管制措施指引、個案分流收治與照護的醫療協助指導、確診個案照護管理指引等。