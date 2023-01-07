民進黨立委高嘉瑜日前針對政府宣布普發現金6000元，提出「稅收超徵非政績而是行政失靈」的反對意見，遭到資深媒體人周玉蔻以「貝戈戈」痛罵。國民黨籍台北市議員李彥秀今（7）日在臉書發文，質問綠營「女權立委」范雲能不能接受用「貝戈戈」這個名詞羞辱女性，同時她還呼籲，「守護婦幼，不分顏色」。

李彥秀提到，針對民進黨政府沾沾自喜「超徵4500億稅收」，高嘉瑜認為「稅收超徵並非政績，而是行政失靈」。她強調，好的財政預算應該是事前合理編列歲入與歲出預算「量入為出」，但是民進黨執政後，除了2020年外，幾乎年年都有鉅額超徵，而且近兩年超徵額度都超過新台幣4,000億元。

針對總統蔡英文與行政院長蘇貞昌不斷宣傳臺灣經濟好，李彥秀怒批，「金玉其外，敗絮其中」，且臺灣2022年「中央政府一年以上債務未清償餘額」高達5兆7,388億，高嘉瑜是用數字拆穿了蔡、蘇的「國王新衣」。結果高先是被盾牌牙醫史書華在臉書說，「她（高嘉瑜）也曾經認為林秉樞人不錯」；接著又被周玉蔻在廣播節目《新聞放鞭炮》嗆，「高嘉瑜『貝戈戈』」。

李彥秀對一向打著保護婦幼言論的范雲提出質疑，「妳認同用『家庭暴力』陰影繼續霸凌受害者嗎？妳贊成用『貝戈戈』批評羞辱女性嗎？」此外，她也沉痛的呼籲，「守護婦幼，不應該有顏色之分、黨派之別」；為了給孩子一個更好的臺灣，「請先學習作為一個人，再學習作為一個意見領袖」。