桃園市龍潭區過年至元宵期間的迎古董接財神為地方特色活動，龍潭區公所特別舉辦第2屆「浪漫藝術燈海」靜態展示作為系列活動之一，今年燈海活動擴大舉辦，規畫龍潭運動公園與龍潭行政園區2大展區，活動結合在地文化，1月14日點燈後展至2月28日，邀民眾一同來賞燈。

龍潭區公所人文課表示，去年受疫情影響，僅在運動公園內設置靜態燈海光影，隨疫情趨緩，民眾外出意願增加，今年擴大燈區至龍潭行政園區，燈區設計結合在地文化、客家元素與歷史記憶等，也將龍潭獨有的人文地理融入燈會中，讓欣賞民眾更瞭解龍潭人文風情。

今年龍潭區公所也準備約700顆燈籠，發放給在地國小與里民發揮創意自行彩繪，目前正在組裝中。（龍潭區公所提供／蔡明亘桃園傳真）

今年龍潭區公所也準備約700顆燈籠，發放給在地國小與里民發揮創意自行彩繪。人文課說，目前大家彩繪的燈籠正組裝中，歡迎民眾屆時到現場，尋找自己手繪的燈籠合影留念。運動公園中有規畫「Travel to Longtan」入口意象，一入場就能看見「玉兔迎春」的主燈，現場還有國軍兔戰隊、兔子迷宮、愛心兔廊道、祈福燈海、祈福亭、花現兔子區等，另在龍潭行政院區則有龍舟共濟燈區展示。

人文課介紹，1月14日傍晚5時30分將於龍潭運動公園舉辦點燈儀式，會同時讓整個燈區都「亮起來」，龍潭浪漫藝術燈海活動長達1個半月，將展至2月28日止，期間於1月15日、2月11日及2月25日都會舉辦歡慶活動，邀請樂團、魔術秀、泡泡秀等演出，還有財神互動、小丑迎賓等橋段，現場還有氣墊溜滑梯供兒童玩樂，陪伴民眾過新年、共度情人節。

1月14日傍晚5時30分將於龍潭運動公園舉辦點燈儀式，會同時讓整個燈區都亮起來。（龍潭區公所提供／蔡明亘桃園傳真）

人文課也提到，民眾只要在1月15日、2月11日或2月25日歡慶活動期間，在任一燈區拍照，並於臉書或IG打卡，並標記「＃龍潭區公所」、「＃TraveltoLongtan」並設置公開，就能獲得精美禮物，每日限量送完為止，邀請民眾來賞燈同樂遊龍潭。